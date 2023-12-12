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Halil Umut Meler hakemliği bıraktı

Eski MHK üyesi Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı. Meler'i hastane odasında ziyaret eden Kunak, "Bu iş bitti, benden bu kadar" ifadelerini kullandığını belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 08:28, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 08:32
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Halil Umut Meler hakemliği bıraktı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Kunak, "Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

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