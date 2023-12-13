'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 9 Ekim 2023 tarihli resmi Gazetede akademik personel alım ilanını yayımlamıştır.

Başvuruların 23 Ekim'de sona eriyordu.

Doktor Nimet Katar, ilanda belirtilen şartları tutturduğu için müracaat ederek, başvurunun son günü olan Pazartesi günü hazırladığı dosyayı Ziraat Fakültesine teslim ediyor.

Öğretim üyesi kadrosu için müracaatta bulunan Dr. Nimet Katar'ın eşi Prof. Dr. Duran Katar ertesi gün, yani Salı günü Rektörlük Özel Kalem tarafından aranıyor ve kendisine "Rektörümüz yarın saat 09.30'da sizinle görüşmek istiyor" deniliyor.

Bunun üzerine Prof. Dr. Duran Katar Çarşamba sabahı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın makamına gidiyor, içeriye giriyor.

Rektörün odasında üç Rektör yardımcısı da var...

Rektör, Prof. Dr. Duran Katar'a hitaben, bu ilana başka biri için çıkıldığını, eşi Dr Nimet Katar'ın müracaat etmesiyle kendisinin zor durumda kaldığını hissettirerek "Benim senin eşin için ilana çıktığımı zannediyorlar ve bu nedenle bana baskı yapıyorlar" diyerek, ilanı iptal edeceğini söylüyor.

Prof. Dr. Duran Katar'ın "O Zaman aynı ilana müracaat eden ve almak istediğiniz diğer kişiyi alırsınız" dediğinde ise Rektör "Hayır. Nimet Hanım'ın akademik puanı diğerine kıyasla çok daha yüksek. Bunu yapamam. Tek çarem yetkimi kullanıp ilanı geri çekmek" diyor.

Prof. Dr. Katar'ın "O Zaman bildiğinizi yapın demesi üzerine, Rektör bu kez "Eşiniz Dr. Nimet Katar dosyasını geri çekerse sorun çözülür" teklifinde bulunuyor.

Prof. Dr. Katar, eşinin yasal hakkını kullanarak müracaat ettiğini, dosyasını geri çekmesinin mümkün olmayacağını söyleyerek rektörlükten ayrılıyor.

Yaşanan bu olayların ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü dediğini yapıyor ve ilanı iptal ediyor.

"Resmi Gazete'de de yayınlanan "Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi ilanı Rektörlüğümüzün kararıyla iptal edilmiştir" şeklindeki iptal kararını da resmi olarak taraflara tebliğ ediyor.

Dr. Nimet Katar yaşananlarla ilgili olarak YÖK'e şikayette bulundu.