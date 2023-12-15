Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı

Milyonları ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları devam ederken açıklamalarda bulunan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının demokratik olmadığını söyledi.

"Asgari ücrette öze dönüş olmalı"

Hükümet asgari ücret konusunda tek zam konusunu değerlendirirken bu konuda bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Asgari ücrette öze dönüş düşünülürken yapılacak olan çalışmalar neticesinde yüksek bir zamla hem işçi hem de işverenin memnun edilmesi sağlanmalıdır. Asgari ücrette öze dönüşün sağlanması noktasında olağanüstü durumların oluşması halinde görüşmeler için kapının açık kalması önemlidir.

Toplantıya katılan basın mensupları Genel Başkan Aslan'a asgari ücret ne kadar olmalı sorusunu yöneltti.

Asgari ücrette beklenti 17 bin TL ve üzeridir

Settar Aslan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'İşverenlerle görüştüğümüzde ve halkın genelinde asgari ücret rakamı olarak 17 bin TL ve üzeri rakamın beklenilen ve olması gereken bir rakam olduğunu düşünüyoruz, 17 bin TL'nin altındaki rakamları da yetersiz buluyoruz' İfadelerini kullandı.

Haber: Fatih Arslan