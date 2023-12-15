49 yaşındaki kadın doktor, kansere yenik düştü

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Şeyda Bayil (49) yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Aynı hastanenin acil servisinde görevli Dr. Erhan Bayil'in de eşi olan 2 çocuk annesi Şeyda Bayil için tören düzenlendi. Görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları doktor Şeyda için gözyaşı döküp ağladı. Törende konuşma yapan Samsun Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, " Rabbim mekanını cennet eylesin. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm sağlık camiasının da başı sağolsun" dedi.

Törende, taziyeleri kabul eden Dr. Erhan Bayil'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Okunan duanın ve alınan helalliğin ardından Şeyda Bayil ebediyete uğurlanmak üzere Adana'ya götürüldü.