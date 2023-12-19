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CTE personeli GYS sonuçlarını bekliyor

Cezaevi personeli, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 14:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:22
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CTE personeli GYS sonuçlarını bekliyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 24 Nisan 2023 tarihinde muhtelif unvanlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin ilan yayımlamıştır. Yayımlanan ilandan sonra belirlenen takvime uygun şekilde sınavlar tertip edilmiş, sınav sonuçları ise unvan bazında kısmen açıklanmıştır.

Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ'un 29 Kasım 2023 tarihli X platformundaki paylaşımında (https://twitter.com/yilmaztunc/status/1729937040895012954) Kurum İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı sınavının sonuçlarının açıklanacağını, diğer unvanların ise daha sonra açıklanacağını belirtmiştir.

Bakan Tunç'un paylaşımından sonra Kurum İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı sınavının sonuçları açıklanmış, sınav sonucu açıklanmayan diğer unvanlardaki görevli personel ise sınavın sonuçlanmasını beklemektedir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gerekli açıklamaların yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

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