2011'de memur olan 4/B'li, EYT kapsamında hangi statüden emekli olur?

5434 kapsamına girmek için 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinin olması şarttır, memurluk hizmeti olmayanlar hakkında aylık bağlanmasında 5510 hükümleri uygulanır.

Soru ; Merhabalar;20.12.1996 da sigorta girişim var. 4 Mart 2008 de kamu kurumuna 4/B sözleşmeli(döner sermaye) Hemşire olarak atandım. 2011 de kadroya alındım. EYT Kapsamında emekli olabiliyorum. Emekli olursam hangi mevzuata tabi olacağım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi günler, Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri, yine memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleri olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

EYT kapsamına girmek için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş 1 gün, 2 gün, 3 yıl, 10 yıl vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 B li olarak çalışanlar sözleşmeli personel statüsündedir. Bu personel tam anlamıyla memurların tabi oldukları Kanunlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatırmazlar, bunların bu süreler içerisindeki primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna işçiler için uygulanan primler üzerinden gönderilir.

4/B li iken 2011 yılında memur kadrosuna geçenler, geçtikleri tarihten itibaren memurlar için uygulanan hükümler kapsamına girerler. Ancak, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olmadığından 5434 sayılı Kanuna tabi olmayıp, 5510 sayılı Kanunun aylık bağlanması sistemine dahil olurlar. 4/B li geçen süreleri intibak işlemlerine dahil edilir.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

20/12/1996 tarihindeki sigorta başlangıcınız, dolayısıyla da bu tarih veya 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz varsa EYT kapsamına girersiniz, yaş dışında hizmet tamamlama şartına tabi olursunuz.

8 Eylül 1999 öncesi herhangi bir statüde çalışmaları olan Kadın memurlar emeklilik kazanımları için 20 hizmet yıllarının (işçi, sözleşmeli sigortalı, memurluk toplamı) olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinizin olmaması nedeniyle sizin emeklilikte tabi olacağınız kanun 5510 sayılı Kanun olacaktır. Dolayısıyla aylık bağlanmasında ortalama kazançlarınız esas alınacaktır. Emekli ikramiyesi açısından ise 5434 sayılı Kanun esaslarına göre hesap edilen ikramiye ödemesi yapılır, ikramiye konusunda bir değişiklik olmaz. Özetle, Emeklilik Aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanun, Emeklilik ikramiye hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü uygulanır.