Yıllık izin içinde kalan bayram günleri yıllık izin hesabına dahil edilir mi?

657 sayılı Kanunun "çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesi, "yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesi, "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesi hükümleri birlikte dikkate alındığında; yıllık izin içinde kalan bayram günlerinin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı yönünde bir açık düzenleme bulunmamakla birlikte yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak, konu hakkında dönemin DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (T.29.04.2016, S.2635); yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2023 tarihli ve E-74073113-045.02-134939 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla; yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği, günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin de aynı usulde yıllık izin kullanmasının uygun olacağı mütalaa edilmekte..." denilmiştir.

Bu görüşlere göre, memurun yıllık izin süresi içinde kalan ve mesai günlerine (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) rastlayan ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre sayılan (resmi bayram günleri; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı; dini bayramlar; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili) ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından idari izinli olmalarına karar verilen sürelerin yıllık izinden düşülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Örneğin; yıllık izne ayrılan bay memur X'in yıllık izninin bir günü 15 Temmuz 2023 tarihi Cumartesi gününe denk gelirse bu gün Cumartesi ve Pazar günleri gibi yıllık izin hesabına dahil edilecektir. Şöyle ki, 2023 yılı 15 Temmuz günü mesai günlerinden bir güne denk gelmemiştir. Şayet yıllık izninin bir günü 2022 yılı 15 Temmuz Cuma gününe denk gelmiş olsaydı bu defa yıllık izin hesabına dahil edilmeyecek idi. Şöyle ki, 2022 yılı 15 Temmuz günü mesai günlerinden bir güne denk gelmiştir.