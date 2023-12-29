SGK kesintileri fazla kesilen daha fazla aylık ve ikramiye tutarı alır mı?

Soru : 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapan memurla, yükseköğrenimi yeni bitirmiş ve bunun sonucunda 1 inci derece 4 üncü kademeye yeni yükseldikten sonra aynı zamanda emekli olan memurların emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları farklı olur mu? Emekli Keseneği fazla kesilen daha fazla emekli maaşı alır mı? Ya da daha fazla Emekli ikramiyesi alır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapmış bir memurla, kısa süre görev yapmış olan bir memur için hesaplama sistemi değişmez. Yalnızca hizmet süresinin azlığı veya çokluğu Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen tutarı değiştirir.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabında kullanılan kalemler şunlardır:

- Memurun görev unvanı

- Memurun derece ve kademesi, göstergesi

- Ek göstergesi,

- Taban Aylığı,

- Kıdem Aylığı,

- Tazminat Oranı,

- Memur Maaş Katsayısı

Bu unsurlar üzerinden hesaplama sistemine göre yapılan hesaplamalarda toplam tutar bulunur, yani bu tutarlar memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan brüt tutar olur.

Bu brüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre orantılanır ve oranlama sonucunda emekli aylık tutarı bulunur.

Bu sistemde, 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapmış bir memurla, kısa süre görev yapmış olan bir memur için hesaplama sistemi değişmez. Yalnızca hizmet süresinin azlığı veya çokluğu Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen tutarı değiştirir.

Örnek olarak izah edersek:

35 yıl hizmeti olan bir memur 1 inci derece 4 üncü kademe, 2200 ek göstergede (2023 yılında 2800 ek gösterge olmuştur) 10 yıl çalışmış olsun, diğer 35 yıl hizmeti olan bir memur da diyelim 2023 yılında yüksekokulu yeni bitirdi ve 1 inci derece 4 üncü kademe 2800 ek göstergede 1 ay, 2 ay gibi kısa bir süre görev yapmış olsun. Bugün için her ikisi de emekli olduğunda emekli ikramiye ve emekli aylık tutarları aynı olur, hiçbir farklılık bulunmaz. Ancak, diyelim birisinin hizmet süresi 38 yıl diğerinin hizmet süresi 35 yıl olduğunda ise fazla hizmetten dolayı aylık tutarı ve ikramiye tutarı değişir.

Sonuç bağlamında 5434 e tabi memurlar için hesaplanan aylık ve ikramiye sisteminde, 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre görev yapmış bir memurla, kısa süre görev yapmış olan bir memur için hesaplama sistemi değişmez. Dolayısıyla uzun süre SGK kesintileri kesilen süreler memura bir avantaj sağlamamaktadır.

Kıdem aylığının 25 yıldan fazla süreler için aynı olma konusu:

Yine, SGK kesintileri içerisinde yer alan Kıdem aylığı 1995 yılından itibaren 20 GÖSTERGE rakamı esas alınmış ve halen bunda bir değişlik yapılmamıştır. Bugün için her yıl için 20 GÖSTERGE RAKAMI karşılığı kıdem aylığı hesaplanmakta, ANCAK, 25 ve daha fazla hizmet yılı olanlar için ise gösterge rakamı 500 rakamında SABİT BIRAKILMIŞTIR. Dolayısıyla 25 yıl çalışıp emekli olanlar ile 25 yıldan fazla çalışıp emekli olanlar arasında da bu konuda herhangi bir fark bulunmamakta, aksine 25 yıldan fazla çalışandan uzun süre SGK kesintileri yapılmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmelerimiz:

- 1 inci derece 4 üncü kademede uzun süre kalmış memurların emekliliklerinde bir farklılık olması gerektiğini,

- Kıdem aylık tutarlarında 25 yıldan fazla çalışanlar için ayrı bir gösterge rakamının belirlenmesi gerektiğini,

- Dolayısıyla uzun süre SGK primleri kesilen ve bu kesintilerden dolayı bir fayda sağlamayan durumun düzeltilmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Emekli maaş, emekli ikramiyesi karşılaştırma yapılabilmesi için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

NOT: Bu değerlendirmelerimiz tamamıyla 5434 kapsamında olanlardan emekli olanlar içindir. 5510 kapsamında olanlarla ilgili bir değerlendirme değildir.