Öğretim üyesi isteğe bağlı prim ödediğinde öğretim üyeliğinden emekli olabilir mi?

Soru : Hayırlı günler, 2008 Aralık ayında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladım. 2011 Haziran'da kadrolu oldum. 2017 Haziran itibariyle de kamuda öğretim üyesiyim. Şuan doçentim. Toplam 15 yıl oluyor. İstifa etmem durumunda sadece prim ödeyerek 60 yaşında son çalışma alanım üzerinden emekli olabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1- 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık:

5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak sistemi bulunur. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 hükümlerinde yer almıştır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Sonuç, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

Yani, isteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır ve 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

2-5510'a tabi memur 15 yıl hizmet üzerinden emekli olabilir.

5510'a tabi memurlar 15 yıl hizmet esas alınarak emekli olabilir, bunun için hem hizmet hem de yaş şartı aranır. 15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır

15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanmaktadır. Bu hükümde, emeklilik yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu bulunmaktadır.

Bu durumda, 15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları şu şekilde olmaktadır.

Kadın Erkek 5400 gün hizmet süresini dolduracağı tarih aralığı Emeklilik Yaşı Emeklilik Yaşı SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2044 - 31.12.2045 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2046 - 31/12/2047 65 65 15 yıl (En az 5400 gün) 01.01.2048 den sonra 65 65 15 yıl (En az 5400 gün)

Özetle; 15 yıl hizmet + 15 yıl hizmeti tamamlayacağınız yukarıda belirtilen yaş aralığına denk gelen yaşı da doldurmanız halinde emekli olunabilmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetlerinizin olmaması, 2011 yılında ilk defa memur kadrosuna geçmiş olmanız nedeniyle hakkınızda 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

15 yıl hizmetinizin olduğunu belirtmektesiniz, bu hizmetinizi esas alarak istifa etmeniz ve sadece prim ödeyerek yaşı tamamlamanız halinde bu ödeyeceğiniz süreler tamamıyla esnaf statüsünde geçen hizmet olarak esas alınır, dolayısıyla da emekliliğiniz esnaf olarak geçen statü olacağından bu statüden emekli olabileceğinizi, son çalışma statünüzün esas alınamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yine de tavsiyemiz, bu şekilde bir karar vermeden önce, öncelikli olarak Kurumunuza ve SGK na yazılı olarak müracaat etmeniz ve alınacak cevaba göre hareket etmeniz olacaktır.