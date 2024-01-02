Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Eylem Planı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasındaki iş birliği ile gerçekleştirilen "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" kapsamında, üniversitelerimizden akademisyenlerin, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından uzmanların, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uzman personelinin katılımı ile hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Eylem Planı yayınlandı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 16:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:15
Ülkemizde meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumlarda, can ve mal kaybını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde "Afet ve Acil Durum Yönetimi" kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetlerin Ek'te sunulan "Eylem Planına" uygun bir şekilde planlanması, süreçlerin herhangi bir aksamaya mahal verilmeden yürütülmesi önemli görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Eylem Planı ve resmi yazısı için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR