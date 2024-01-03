Memurlar SGK ile sözleşmesi olmayan hastanelerden hastalık raporu alabilir mi?

Günümüzde Devlet memurları sadece kamu hastanelerinden değil özel hastanelerden de sağlık iş ve işlemlerini yapmaktadır. Ancak, bazı özel sağlık sunucularının SGK ile sözleşmesi bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" başlıklı 5 inci maddesinde, " (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.

(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, 3/5/2014 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle birlikte, "İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde,

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte memurların hastalık raporlarının SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesinin esas olduğu,

-Devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden çıkartılan bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu,

- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürütümünün Bakanlar Kurulunca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin yürütümünün ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanınca olması göz önünde bulundurulduğunda, her ne kadar aynı hiyerarşideki mevzuat arasında (Yönetmelik-Yönetmelik vb) öncelik sonralık ilişkisi bulunsa da Bakanlar Kurulu tarafından yapılan bir düzenleme, bir bakanlık/başkanlık vb. tarafından yapılan düzenlemeden üstün olacaktır.