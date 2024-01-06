Alanı özel eğitim olan okul yöneticilerine, yönetici atamalarında tercih kısıtlaması getirilmez

"MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama" haberimizde yer verdiğimiz resmi yazıda, MEB yönetici atamada "aynı türdeki eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak" şartının ne anlama geldiğini açıklamıştır. Dolayısıyla Özel eğitim öğretmeni bir ortaokula veya liseye özel eğitim sınıflarında ders okutmak üzere öğretmen olarak atanabilmekte iken türü itibarıyla yönetici olarak görevlendirilmeleri mümkün olamamaktadır." açıklamasında bulunmuştur.

"Özel eğitim okul türlerine, alan öğretmenleri de yönetici olarak atanabilir mi?" başlıklı araştırma dosyamızda ise "Özel eğitim okul türlerine yönetici olarak hem özel eğitim öğretmenleri hem de bu okullara haftalık ders çizelgesinde yer alan alanların alan öğretmenleri atanabilir." tespitinde bulunmuştuk.

Bu hususta açılan bir davada Antalya 2. İdare Mahkemesi, alanı özel eğitim olan okul yöneticilerine yeniden yönetici görevlendirmelerinde tercih kısıtlaması getirilmesine dair işlemi iptal etmiştir.

işte o karar;

Ahmet KANDEMİR