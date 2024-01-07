AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, Erdal Arıkan kimdir? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 16:17, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.
BİNGÖL: ERDAL ARIKAN
Erdal Arıkan, 1970 Bingöl'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl'de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.
1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları