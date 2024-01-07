AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

BİNGÖL: ERDAL ARIKAN



Erdal Arıkan, 1970 Bingöl'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl'de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.