MEB'den okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama

Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.07.2023 tarihli ve 80526434 sayılı yazısı ile Bakanlığımızdan gelecek ikinci bir talimata kadar hiçbir kiralama işleminin yapılmayacağı bildirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığının 13.09.2023 tarihli ve 83868771 sayılı yazısı ile sadece kantin işleticisi mevcut olan okullara mahsus olmak üzere yalnızca kantin kiralama işlemleri yapılabileceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/12/2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.01.2024 tarihli ve 93531990 sayılı yazısı (Genelge No: 2024/35) Genelge yayımlanmıştır.

Okul aile birliği yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili genelge yayınlandı Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.01.2024 tarih ve 93546555 sayılı yazısında; "Bu kapsamda okul/kurumlarımızda bulunan kantin kiralamalarına ilişkin yukarıda zikredilen yazılar ile getirilen sınırlamalar kaldırılmıştır. Ancak mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemi yapılmayacağına dair kısıt devam etmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR