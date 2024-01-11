MEB'den okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama

MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

MEB'den okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 00:10, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:37
Yazdır
MEB'den okul kantinleri, açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemleri hakkında açıklama

Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.07.2023 tarihli ve 80526434 sayılı yazısı ile Bakanlığımızdan gelecek ikinci bir talimata kadar hiçbir kiralama işleminin yapılmayacağı bildirilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığının 13.09.2023 tarihli ve 83868771 sayılı yazısı ile sadece kantin işleticisi mevcut olan okullara mahsus olmak üzere yalnızca kantin kiralama işlemleri yapılabileceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/12/2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.01.2024 tarihli ve 93531990 sayılı yazısı (Genelge No: 2024/35) Genelge yayımlanmıştır.

Okul aile birliği yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili genelge yayınlandı Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.01.2024 tarih ve 93546555 sayılı yazısında; "Bu kapsamda okul/kurumlarımızda bulunan kantin kiralamalarına ilişkin yukarıda zikredilen yazılar ile getirilen sınırlamalar kaldırılmıştır. Ancak mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlere ilişkin kiralama işlemi yapılmayacağına dair kısıt devam etmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber