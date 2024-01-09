MEB'de Mevzuat Bekleyen Bir Başka Konu: Proje Okulları

MEB'de öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği dışında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde de mevzuat değişikliği beklendiğini gerekçeleri ve azda olsa bazı önerilerle ele almıştık.

MEB'de mevzuat düzenlemesi beklenen bir başka konu ise Proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkindir.

Bilindiği üzere 2023 yılında yönetmelik değişmiş ve sorunlu bir şekilde atama süreci başlamıştı. Tercihler de alındıktan sonra bakan Tekin tarafından süreç 1 yıl ertelendi.

Bu erteleme yeni bir düzenlemenin habercisi olarak algılandı. Keza var olan mevzuat uygulanacaksa bir yıl ertelenmesi çok da anlamlı durmamaktadır.

MEB öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde proje uygulayan okullarda görev yapacak öğretmenlerle ilgili de düzenleme yapmalı ve liyakat esaslı objektif kriterler içeren bir düzenlemeye gitmelidir.

Aynı şekilde proje okullarına yönetici görevlendirmeye ilişkin hükümler de yeni düzenlenecek Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesi Yönetmeliğinde yer almalıdır.

Böylece mevzuat açısından da iki başlılık kaldırılarak, çokça tartışılan proje okullarındaki keyfi uygulamalar sonlandırılmış olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen