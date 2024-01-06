MEB takvimleri açıkladı, sorunlar sürecek? Mevzuat sonradan mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı sayın Yusuf Tekin göreve başladıktan kısa bir süre sonra eğitim öğretim başlamadan tüm atama/görevlendirme süreçlerini (öğretmen ve yönetici) tamamlayacaklarını söylemiş ardından özellikle eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliği değişikliğinin sinyalini vermişti. Hatta yeniden yönetici görevlendirme sürecinde öğretmenlere sorulması ve yöneticilerin iller arası atanabilmelerine/görevlendirilebilmeleri gibi değişiklikler yapacaklarını açıklamıştı.

Birkaç hafta önce de MEB, sendikaların da katıldığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin bir çalıştay düzenledi. (Gerçi 2019 yılında da bu noktada bir çalıştay yapılmış fakat çalıştay sonucunda yayımlanan hiçbir konu uygulamaya geçirilmemişti.)

Bunu da hatırlattıktan sonra MEB mevzuat düzenlemesi yapmadan takvimleri bir bir açıklamaya başladı.

Takvimden kaynaklı sorunlar gerçekten önemliydi. Konuyu defalarca ele almıştık.

Önce eğitim kurumlarına ilk defa müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmesi için yapılan sınavın (MEB-EKYS ) takvimi açıklandı.

2024-MEB-EKYS Başvuruları Alınmaya Başlandı

Şimdi de Yönetici Görevlendirme ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme takvimi.

2024 Yılı Yönetici Görevlendirmesi İle Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi Açıklandı

Bu açıklamalar son yıllarda çok gündeme gelen "kervan yolda düzelir" atasözünü akla getirdi.

Çünkü yönetmelik değişikliği olmadan takvimlerin açıklanmasının iki yönlü izahı olabilirdi:

1- Mevcut yönetmeliklerle süreç yürütülecek

2- Yönetmelik takvimden sonra değiştirilecek

İlkine ihtimal vermiyoruz. Çünkü bakan TEKİN'in özellikle yönetici görevlendirme ile ilgili değişiklik sözleri var. Bunun dışında başkaca gerekçelerimiz de tabi ki mevcut fakat biz önerileri de ortaya koyarak iki konuyu da bazı yönleriyle ele almak istiyoruz.

Yönetici Görevlendirme

Yönetici görevlendirme ile ilgili yayımlanan takvime göre;

- Yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

- İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tam da bakan TEKİN'in söylediği gibi okullar kapanmadan süreç tamamlanacak ve okulların kapanmasıyla yeni yöneticiler görevlerine başlamış olacaklar. Bu gerçekten yerinde bir karar çünkü yeni başlayacak bir yöneticinin oryantasyon sürecini yaz döneminde tamamlaması, okulu, personeli tanımaları varsa sorunların çözümü vs yaz döneminde tamamlanarak yönetici kadroları tam ve hazır bir şekilde eğitim öğretime başlanabilecektir.

Konuyu daha önce ele aldığımızda sorunu;

".süreci en çok uzatan haksızlığın ve kayırmanın adresi olduğu için en çok tartışılan sözlü sınavdan vazgeçilmesi ve yazılı sınav ya da ilaveten 2009 Yönetmeliğinde olduğu gibi değerlendirme forumunun da katılacağı bir yöntem seçilmesi değerlendirilmelidir.

Böylece MEB kısa sürede atamaları ( görevlendirme) gerçekleştirmiş olur ve bu kişilerin hizmet içi eğitime alınması, eğitim öğretim başlamadan yaz döneminde oryantasyonun tamamlanması söz konusu olur."

Cümleleri ile el almıştık. Aynı yazıda bir çok soruna da değinmiştik.

https://www.memurlar.net/haber/805086/meb-in-yeniden-yonetici-gorevlendirme-takvimi-mantikli-mi.html

Evet önerimiz doğrultusunda bir çalışma var gibi ama aşağıda açıklayacağımız sorunları çözmekten uzak ve en önemlisi yönetmeliğin öncelikli olarak yapılması gerekirdi.

Böylece; en azından ilk defa yönetici olacakların kuralları da önceden belirlenmiş olur ve ona göre sınava başvuru yaparlar ya da yapmazlardı.

Takvime bakıldığında özellikle ilk defa yönetici görevlendirme sürecini uzatan mülakat/ sözlü sınav uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı halen muamma olarak karşımızda durmaktadır. Mülakatın kaldırılmaması kayırmacılığa yönelik tartışmaların devamına hizmet edecektir.

- Bu nedenle mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.

- Daha önce yöneticilik yapıp bir şekilde yöneticiliği bırakan/2014 sürecinde olduğu gibi bıraktırılanların da yeniden atama kapsamına alınması sağlanmalıdır. Böylece 2014'de haksızlığa uğrayan ve bir gecede görevlerine son verilen yöneticilerin uğradıkları haksızlıklar çok az oranda olsa da giderilmiş olur.

- Hangi alan öğretmenlerinin hangi kurumlara yönetici olabilecekleri konusu da yeniden ele alınmalı öğretmen olarak atanmak mümkün olan kuruma yönetici olmaları engellenen branşlara yönelik çalışma yapılmalıdır.

- Değerlendirme formu yeniden ele alınarak daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.

- Yönetici olarak iller arası yer değiştirme, süre uzatımında öğretmenlerin rolü vaatleri düzenlenmelidir,

- Ve yönetmelik bir an önce yayımlanmalıdır.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimindeki Sorunlar

- Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs,

- İller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında,

- Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İl içi yer değiştirmelerin özellikle ilk defa yönetici görevlendirmelerinden önce yapılması öğretmenlerin yöneticiliğe geçmesi nedeniyle boşalacak kadroların kullanılamaması anlamına gelir. Oysa ki il içi yer değiştirmelerin çok sıkıştığı bir noktada bu kadrolar çok kıymetli.

Bir diğer sorun ise gerek il içi gerekse iller arası yer değiştirme takvimlerinin emeklilikten boşalacak kadroların kullanılmasına engel olacak şekilde ayarlanması sorunudur ki bu sorun tüm baskı ve gündemde tutmalarımız sonucunda son yıllarda bir şekilde (tam olmasa da büyük çoğunlukla) aşılabiliyordu.

Yeni takvim bu durumu göz önüne almış değil ya da yapılacak yönetmelik değişikliği ile tedbir alınmalı. Ki bu da takvimin 13-20 Mayıs olması nedeniyle çok mümkün değil gibi görünüyor.

Bu konuyu bir çok kez ele almıştık. Bunlardan birinde sorunu;

"Bunun için bir öneri sunacak olursak;

Öncelikle belirtelim ki hukuken MEB'in sıkışacağı bir durum söz konusu değil çünkü yeni sistemde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile her türlü düzenleme yapmak da mümkün lakin buna da ihtiyaç olmadan yönetmelik düzenlemesi ile de sorun çözülebilir.

MEB Mayıs ayında aldığı ön başvuru öncesinde yönetmeliği düzenlemelidir. Yapılacak düzenlemeye göre emeklilik başvurusu yapıp ön inceleme sonucunda emeklilik şartları taşıdığı tespit edilenlerin kadroları il/ilçe ya da okul emrine verilebilir. Ya da emeklilikten vazgeçme durumunun olmayacağı mevzuata alınabileceği gibi emekliliğe başvuruda bulunanların kadrolarının yer değiştirmelerde duyurulacağı, herhangi bir nedenle emeklilikten vazgeçenlerin/emekli ol(a)mayanların kadrolarının dolması halinde başka bir kuruma atanacakları mevzuata işlenmelidir."

https://www.memurlar.net/haber/1024078/ogretmenlerin-yer-degistir-eme-me-sorununa-el-atilmali.html

Cümleleri ile ele almıştık. Bu yönde bir düzenleme, çözüm ya da geçmişte uygulanan sıra tayini de teknolojik imkanlar da devreye sokularak bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer amaç hizmet puanı üstünlüğüne göre atama/yerdeğiştirme yapıp haksızlıkların önüne geçmek ise.

Sonuç olarak;

Açıklanan takvim yer değiştirme ve yönetici görevlendirmeleri okulların hemen kapanışına (mazeret hariç) çekilmekte, (göreve başlamaların okulun kapanmasına göre yapılacağını düşünüyoruz) fakat belirlenen takvimle öğretmenlerin il içi/iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde kadro sorununa, yöneticilikten ve emeklilikten boşalacak kadroların kullanılamamasına hizmet etmektedir. Bu da yaklaşık 20-35 bin kadroya karşılık gelmektedir. Oysa ki tüm bu sorunları çözecek, en azından sorunu minimize edecek takvim de yöntemler de mümkündür.

Tüm bunlar ancak mevzuatla mümkün olup MEB'in takvimden önce mevzuatı düzenlemesi gerekirdi. Böylece kervan önceden dizileceğinden yolda düzeltilmesine gerek kalmayacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen