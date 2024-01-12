Okan Üniversitesi adrese teslim kadroyu iptal etti

İstanbul Okan Üniversitesi'nin 25 kişilik öğretim üyesi kadro ilanı 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İlanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümünün "profesör doktor" alımı da yer aldı. İlanda, Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak şartı arandı. Üniversite yönetimi, kadro ilanını Resmi Gazeteye gönderirken, alınacak kişinin ismini ilandan silmeyi unutmuştu.

Skandalın Resmi Gazete yayımlanması sonrasında medyada da yer alması üzerine üniversite yönetimi sadece ilgili kadro ilanını değil 25 kişilik tüm kadro ilanını iptal etti.

İşte 10 ve 12 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanlar