Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 16:07, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:17
Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile telefonda görüştü