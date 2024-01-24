MEB ve Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve kontenjanları artık açıklamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı açıklamada alınacak sağlık personeli ile ilgili kontenjanları kısa süre içinde duyuracağını dile getirmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamalarda 2024 yılı içinde en yüksek sayıda atamanın Milli Eğitim Bakanlığı'nda olacağını söylemişti.

SAĞLIK PERSONELİ VE ÖĞRETMENLER BEKLEMEKTEN YORULDU

Öğretmenler ve sağlık personeli 2024 yılında yapılacak atama sayısı ve kontenjanlarının artık vakit kaybetmeksizin duyurulmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli atamasını mülakat olmaksızın yapmakta. Öğretmenler de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mülakatsız bir atama müjdesi bekliyor.

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