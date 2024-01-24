MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin 2 büyükşehir ilçe, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2024 17:25, Son Güncelleme : 24 Ocak 2024 18:13
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu