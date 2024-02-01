2024-YKS kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(1 Şubat 2024)

2024-YKS: Başvuruların Alınması

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2024-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu

2024-YKS Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

2024-YKS Başvuru Merkezleri

2024-YKS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

Milli Savunma Bakanlığının Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Hakkındaki Duyurusu