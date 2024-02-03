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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 10:05, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 10:07
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

Karar Sayısı: 8154
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin yirmibirinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yanşmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,"
MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Esastan Cumhurbaşkanı yürütür.

Değişiklik yapılan madde şu şekildedir:

Ek 2 madde- 21. fıkra: Gençlik ve Spor Bakanlığında, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

ç) Universiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir.

Yapılan değişiklik ile ne amaçlanmıştır?

Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlardaki yarışmalara, bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar da sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilecektir.

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