Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi yayımlandı

Söz konusu takvim çerçevesinde; planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkin bir şekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik 979 faaliyet belirlenmiştir. Merkez teşkilatı birimlerimizin görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı bu iş takvimi; belirtilen faaliyetlerin planlandığı sürede başlatılmasına ve bitirilmesine rehberlik ederek yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlayacak ve bir sonraki yılın iş takviminin hazırlanmasına temel teşkil edecektir. Bununla birlikte, iş takviminde yer verilen her bir faaliyetin amacına uygun şekilde sonuçlandırılması birimlerimiz için performans göstergesi niteliğinde olacaktır.

Türkiye Yüzyılı'nda eğitim alanındaki başarı hikayesini birlikte yazacağımız tüm paydaşlarımızla, eğitim sistemimizin kalitesini ve verimliliğini daha da artırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR