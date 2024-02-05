Memurun aldığı Ocak zammının yarısı enflasyona gitti

Kamu personeli 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam almıştı. Bunun dışında kalan diğer zam 2023 yılından hak edilen enflasyon farkı idi. Bu nedenle, zam hesaplamasında yüzde 15 dikkate alınmaktadır.

Kamu personeli 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 29,78 enflasyon farkı almıştı.

TÜİK, 2024 yılı Ocak ayı enflasyonunu 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle yüzde 6,7 olarak açıklamıştır. Ocak ayı enflasyon oranı, kamu personelinin aldığı zammın yarıya yakın kısmının daha ilk ayda eridiğini göstermektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki aylarda oluşacak enflasyon oranlarıyla birlikte, yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı geçilecek ve enflasyon farkı yeniden çıkmaya başlayacaktır

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Edip Üzen