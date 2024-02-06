MEB; 6 Şubat 2024 deprem programı etkinliklerini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığımızca, 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek, deprem farkındalığı ve eğitim ilişkisinin önemine vurgu yapmak, deprem bölgesinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere, 05-09 Şubat 2024 tarihlerinde, il milli eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde, günün anlam ve önemine uygun olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, fotoğraf ve resim sergisi, sinevizyon gösterisi, konferans, panel vb. çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi uygun görülmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR