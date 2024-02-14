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Edebiyat Öğretmenleri İçin Ayrı Sınav ve Ek Ders Düzenlemesi Yapılmalı!

Mevzuatta yer almayan ama toplu sözleşmeye göre yabancı dil için ödenen sözlü ve yazılı sınav için ayrı ayrı ücret ödenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi Edebiyat öğretmenlerini de içine alacak şekilde uygulamaya konulmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 11:59, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 12:01
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Edebiyat Öğretmenleri İçin Ayrı Sınav ve Ek Ders Düzenlemesi Yapılmalı!

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ölçme değerlendirmeleri, "dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik yazılı ve uygulamalı sınavları" şeklinde yapılacak.

Ayrıca, yıl içindeki değerlendirmelerde, bu uygulamanın sorumluluk sınavlarında da yapılması yönündeki resmi yazı, "sorumluluk sınavları bitmek üzere iken" Bakanlıkça yayımlandı.

Yazıya göre yabancı dil ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde sorumluluk sınavlarının uygulamalı ve yazılı olarak TEK KOMİSYONLA yapılması yer aldı.

Bu cümleden öğretmenlere bu noktada tek komisyon ücreti ödenmesi anlaşılmaktadır.

Yabancı dil dersleri için farklı bir durumu da hatırlayacak olursak; "yabancı dil dersleri için toplu sözleşme gereği yazılı ve sözlü sınav için ayrı ayrı ücret ödenebiliyor."

MEB, her toplu sözleşmede yer alan bu maddeyi kendi internet sitesindeki mevzuata işlemelidir. Yani toplu sözleşmede her dönem kazanım kalabalıklığı yapan örneğin nöbet ücreti gibi yabancı dil sözlü sınav ücreti gibi maddeleri mevzuata işlemelidir. Kazanım kalabalıklığı diyoruz çünkü bu kazanımlar artık içtihat halini almış olup bu saatten sonra örneğin nöbet ücretini kaldırmaya imkan yoktur.

Mevzuatta yer almayan ama toplu sözleşmeye göre yabancı dil için ödenen sözlü ve yazılı sınav için ayrı ayrı ücret ödenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi Edebiyat öğretmenlerini de içine alacak şekilde yapılması şart olmuştur. Bu düzenlemeyi yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olup MEB'in bu noktada teklif götürmesi gerekir.

Ayrıca; özellikle liselerde Türk Dili ve Edebiyat, ortaokullarda Türkçe dersleri için bu yıl getirilen yazılı sınavın yanında ayrıca "dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini" ölçmeye yönelik değerlendirme yapılması iş yükü yönünden de sorunludur. Daha önemlisi yıl içinde bu noktada yapılan değerlendirmelere ayrılan zaman dilimi derslerin de aksamasına yol açmaktadır. Yıl içinde öğretmenler tarafından derslerde zaten yapılmakta olan bu yöndeki değerlendirmeler için ayrıca zaman dilimi ayrılması uygulaması gözden geçirilerek Türkçe/Edebiyat öğretmenlerinin iş yükü azaltılmalıdır.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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