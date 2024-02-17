Özel okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı 'sosyal etkinlik ve gelişim merkezi' adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Söz konusu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde 'bina tapu senedi' yerine 'tapu senedi' istenecek ve yapı kullanım izninin aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı. Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına imkan tanındı.

Talim ve Terbiye Kurulu onayı

Düzenlemeyle ayrıca Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyalinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek. Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Kurum dönüşüm işlemlerinde idari soruşturması bulunan ancak soruşturma konusu kapatmayı gerektirmeyen kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan sağlandı. Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, denklik belgesini ibraz edemeyenlerin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge ile ön izin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Resmi okullardan farklı uygulama yapmak için yönetmelik hazırlayan okulların, yönetmeliklerinde başarı notu gibi hususlarda farklı uygulama yapmalarına yönelik sınırlamalar getirildi.

Ne olmuştu?

Özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklere ilişkin Aralık 2023'te bazı medya kuruluşlarında 'velilerin şikayetçi olduğu' olduğu yönünde çıkan haberler üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner tarafından tüm illere 'Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler' konulu yazı gönderilmişti. Söz konusu yazıda özel okullar etkinlikler için uyarılmıştı. Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği belirtilmişti.