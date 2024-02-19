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YÖK ve MEB'den YKS adaylarına ve okullara uyarı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak sınava ilişkin temel ilkeleri düzenleyen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulunca onaylanmış ve ÖSYM'nin internet adresinde yayımlanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 15:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:40
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YÖK ve MEB'den YKS adaylarına ve okullara uyarı

2024-YKS'ye başvuran adayların, YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kontrol ederek onaylamaları ve eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların belirtilen tarihlerde kendi okullarından, MEB e-Okul sistemindeki hatalı bilgilerinin düzeltilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 2023-2024 öğretim yılı ortaöğretim kurumları okul birincisi bilgilerinin MEB e-Okul sisteminden 11 Temmuz 2024 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

Adayların bu bilgilerini hem kendi okullarından hem de ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 12-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve 23 Temmuz 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ayrıca;

1-Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapacakları değişiklik/düzeltme taleplerine işlem yapılamayacaktır.

2-2024-YKS değerlendirme işlemlerinin Temmuz ayında, yükseköğretim programlarını tercih işlemlerinin ise Temmuz-Ağustos ayında yapılacak olması nedeniyle, sonraki süreçte söz konusu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle, adayların eğitim bilgileri ile okul birinciliği bilgilerinin belirtilen tarihlerde MEB e-Okul sisteminde yer alması sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin e-Okul sistemine süresi içinde işlenmesi, öğrenci mağduriyeti ve hukuki sorun yaşanmaması, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin süresi içinde alınması ve takibinin yapılması gerekmektedir.

İşte o yazılar;

Ahmet KANDEMİR

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