Döner Sermaye İşletmesinde usta öğretici çalıştırılabilir mi?

Bilindiği gibi Usta Öğreticilerin görevlendirilme, çalıştırılma usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.10.2022 tarih ve 60449077 sayılı görüş yazısında; "Yönetmeliğin 1. Maddesinde "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır." denilmektedir. Bu nedenle usta öğreticilerin döner sermaye işletmesi adına görevlendirilmesi söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR