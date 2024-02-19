Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Altun hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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