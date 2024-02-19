Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 16:01, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:03
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Altun hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altun, polis ekiplerince gözaltına alındı.