Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?

Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Ana sayfaKamu Personeli Memurlar

Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?

Bu yazımızda 5 hizmet yılını dolduran memurun kullanabileceği aylıksız izin konusuna değinilecektir. 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde düzenlenen bu iznin kullanımı bakımından bazı şartlar bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 13:55, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 13:56
Yazdır
Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm incelendiğinde,

-Memurlar bu izni yıllık izinde esas alınan süreler çerçevesinde kullanabilecektir. Yıllık izinde sayılan sürelerden kasıt, her ne surette olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerdir. Bu kısım çok önemlidir. Zira memuriyet öncesindeki her sigortalılık süresi kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Bu konuda 36. maddede yer alan kurallar esas belirleyici olmaktadır.

-Yıllık izne esas hizmet süresinin beş yıl olması durumunda memur bu izni kullanabilecektir.

-Öte yandan, memurun bu izni kullanabilmesi için kendi isteği olmalı ve idarenin de izni verip vermeme konusunda takdir hakkı bulunmaktadır.

-Bu izin memurun memuriyet hayatı boyunca herhangi bir zamanda kullanılabilecektir.

-Ancak, bu iznin kullanımında iki koşul bulunmaktadır. Bunlar, iznin en fazla iki defa kullanılabileceği ve iznin toplamının bir yılı geçemeyeceğidir. Bu sebeple, memur iki seferde bir yılı aşmayacak şekilde izin kullanmışsa kalan süreyi üçüncü kez kullanamayacaktır. Diğer yandan, tek seferde bir yıllık hakkını kullandığında da bir daha bu izinden faydalanması mümkün değildir.

-OHAL veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci maddede belirtilen yer değiştirme suretiyle atananlardan belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkının kullandırılamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber