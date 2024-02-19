Bakan Göktaş: Yakın zamanda 8 bin personel daha alacağız

Müdür, sınıf öğretmenini taciz etti iddiasında 3 görevden uzaklaştırma
Müdür, sınıf öğretmenini taciz etti iddiasında 3 görevden uzaklaştırma
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Sponsorlu İçerik
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Göktaş: Yakın zamanda 8 bin personel daha alacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 15:37, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:06
Yazdır
Bakan Göktaş: Yakın zamanda 8 bin personel daha alacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımları için engellilere yönelik istihdam politikalarını belirledik. Anayasanın getirmiş olduğu eşitlik ilkesinin yanı sıra düzenlemelerin öngördüğü pozitif ayrımcılık esasları engellilere yönelik istihdam politikalarının temelini oluşturuyor.

"Engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak"

Bu amaçla son 10 yıldır engellilerin istihdamını artırmak ve sürekli hale getirmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı uygulanıyor. 2012 yılında başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamuda çalışan engelli personel sayısındaki artışı sağlayan en önemli etken. 2012 yılından bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşımız devlet memurluğuna atandı. 2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, son 20 yılda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 68 bin 396'ya yükseldi. Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli adayların EKPSS sınav ücretlerine de katkı sağlıyoruz. Bakanlığımız bütçesinden 11 milyon 832 bin lira sınav ücreti 2022 yılı EKPSS için ÖSYM'ye aktarıldı. Bakanlığımız sınava girecek engelli vatandaşlarımız için sınav ücreti desteğini 28 Nisan'da gerçekleştirilecek yedinci EKPSS sınavında da sağlayacak. Sayıca sağlanan bu gelişmelerin yanında niteliğin artırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, engellilerin erişilebilirliğine uygun tasarlama zorunluluğu getirildi. Ayrıca engelli çalışanların işlerini kolaylaştıracak ve onları destekleyecek düzenlemeler yapıldı.

Biz, bütün engelleri kaldırsak da esas olanın vicdanlardaki engelleri kaldırmak olduğunu biliyoruz. Merkezine insanı aldığımız her çalışmamızın bir ucunda da hassasiyet gösterdiğimiz konularda toplumsal farkındalık oluşturmak yer alıyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünün toplumun tüm kesimlerinin ortak bir anlayışla hareket etmesiyle mümkün olacağını biliyoruz. Bizler de farkındalığı artırmak amacıyla insani ve vicdani anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte desteğiyle yanımızda olan tüm kurumlara ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Daha kapsayıcı bir dünya için engelli bireylerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.

"Büyük ailemizi daha da genişleteceğiz"

Atama vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber