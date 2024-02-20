DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

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