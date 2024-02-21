Erdoğan bugün Afyonkarahisar'da olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 10:53, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:00
Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da il ziyaretlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Afyonkarahisar'da olacak. Zafer Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
Ardından daha önce açıklanan, Afyonkarahisar belediye başkan adaylarını tanıtacak.