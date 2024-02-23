Memurun o ödeneği altıda bire düştü!

İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Memurun o ödeneği altıda bire düştü!

Memurun doğum yardım ödeneği 2015 yılında değişti ve maktu miktarlar olarak düzenlendi. Eski düzenleme kalsaydı, ilk çocuğu doğan memur 300 lira değil 1902 lira alıyor olacaktı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 10:15, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 14:56
Yazdır
Memurun o ödeneği altıda bire düştü!

Birkaç gün önce TÜİK tarafından açıklanan verilere dayalı olarak Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğüne ilişkin haberler okuduk. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

Haberle birlikte bu günlerde pek gündemde olmasa da bir zamanlar Cumhurbaşkanımız tarafından nüfusun yaşlanmasına karşı önlem almak amacıyla ısrarla vurgulanan üç çocuk politikası aklımıza geldi. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL doğum yardımı yapılacağı, ödeme tutarlarını artırmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müştereken yetkili olduğu hükme bağlanmıştı. Düzenlemeyle birlikte Devlet memurlarına doğum yardımı ödenmesine ilişkin kanun hükmü de yürürlükten kaldırıldı. Ancak ödeme tutarları maktu olarak belirlendiği, herhangi bir katsayıya bağlanmadığı için aradan geçen 9 yıllık sürede değişmedi ve hala kanunda yazılı tutarlar ödeniyor.

Kanun maddesinde ödeme tutarı konusunda kamu işçilerini korumak amacıyla özel bir düzenlemeye yer verildiğini görüyoruz. Buna göre şayet toplu iş sözleşmeleri ile daha yüksek bir doğum yardımı tutarı belirlenmiş ise işçilere kanundaki tutarlar yerine yüksek olan tutarın ödenmesi, daha az belirleme yapılmış ise aradaki farkın ödenmesi sağlanmıştır.

Gelelim başlıktaki altıda bir meselesine. 657 sayılı Kanunun 2015 yılında yürürlükten kaldırılan 207. maddesinde Devlet memurlarına 2.500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı tutarında doğum yardımı ödeneceği hükmü yer almaktaydı. Güncel katsayı ile bu tutar 1.902 TL. 2023 yılında bebeği dünyaya gelen bir memur yürürlükten kaldırılan hükme göre 1.902 TL alabilecekken bu gün sadece 300 TL alabiliyor.

Kamu işçilerininkine benzer düzenleme yapılsa, 657 sayılı Kanunun 207. maddesi yürürlükten kaldırılmaksızın yüksek olan tutarın ödenmesi sağlansaydı memurlar bugün en azından 1.902 TL doğum yardımı alıyor olacaktı. Toplu sözleşmede yer alacak haklılığı tartışılmaz bir konu olmasına rağmen memur sendikalarıyla imzalanan son dört toplu sözleşmede doğum yardımı ödeneğinde artış sağlayacak bir hüküm de yer almamıştır.

Ödeneğin artırılması için kanun çıkarmaya gerek bulunmuyor. İki bakanlığın alacağı bir karar ile tutarın artırılması mümkün. İlerde benzer sorunlar yaşanmaması bakımından ödeme tutarının gösterge rakamına bağlanması en mantıklı çözümdür. Doğum yardımı ödeneğinin artırılması, girişte belirttiğimiz ülke nüfusunun yaşlanmasına karşı önlem alınması politikasının arkasında durulduğunu da göstermiş olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber