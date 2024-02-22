Üçüncü dereceli öğretim görevlisi yeşil pasaport alabilir mi?

Bir Devlet üniversitesinde öğretim görevlisi dr. olarak 8 yıldır görev yapmaktayım. Derece kademem bu ay 3/1 oldu. Personel işlerine sordum kadro derecen 5/1 emekliliğe esas olan derecede olduğu için yeşil pasaport alamazsın dediler. Bordromu ekte sundum. Bu konudaki görüş ve fikirlerinizi almak istiyorum.

Pasaport Kanununun 14. maddesine göre kamu görevlilerinin kendileri veya Kanunda sayılan yakınları için mevzuattaki adıyla "hususi damgalı pasaport" halk dilinde ise yeşil pasaport olarak bilinen, harç ve vize muafiyeti avantajı sağlayan, istifa edildiğinde ya da emeklilikte de kullanılabilen yeşil renkli pasaportu alabilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarında görev yapması veya bu derecelerden emekli olması gerekmektedir.

Kadrolu istihdam edilmeyen sözleşmeli personel de yeşil pasaport hakkından yararlanabilmektedir. Bunun için ilgili sözleşmeli personelin Emekli Sandığı iştirakçisi olması veya 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı olması ile emekli keseneği veya sigorta primine esas aylık derecesinin birinci, ikinci veya üçüncü derece olması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının eğitim, araştırma, sempozyum, konferans gibi görevleri gereği yurtdışındaki faaliyetlere kolaylıkla gidip gelebilmeleri için yeşil pasaport önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Öğretim görevlileri yükseköğretim kurumlarında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi çerçevesinde istihdam edilmektedir. 2914 sayılı Kanunun 3. maddesinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin görev veya aylık derecelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen memuriyete giriş derecelerine iki derece ilave edilmek suretiyle belirleneceği ifade edilmiş, 4. maddesinde ise tespit edilen bu derecelerin kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulacağı ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili kanun hükümlerine göre öğretim görevliliği, profesör ve doçentlerde olduğu gibi daimi statülü bir istihdam olmayıp periyodik olarak yenilenen sözleşmelere dayalı süreli bir istihdam şeklidir. Sözleşmenin yenilenmemesi halinde görev sona ermektedir. Bu haliyle öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve doktor öğretim üyeleri Pasaport Kanununun 14. maddesinde düzenlendiği şekliyle sözleşmeli personelin tabi olduğu şartlarda yeşil pasaport alabilecektir. Başka bir ifadeyle ilgililerin prime veya emekli keseneğine esas aylık derecelerinin birinci, ikinci veya üçüncü dereceler olması gerekmektedir.

Sonuç olarak Pasaport Kanununun ilgili hükmü uyarınca öğretim görevlilerinin hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilmeleri için prim veya emekli keseneğine esas aylık derecelerinin birinci, ikinci veya üçüncü derecelerde olması gerektiğini, giriş derecelerine ilave olarak verilen iki derece ile birlikte ulaşılan görev aylığı derecesine dayalı olarak yeşil pasaport verilmeyeceğini değerlendirmekteyiz.