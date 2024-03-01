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2002 SSK girişli 5510'a tabi memur istifa ettiğinde ikramiye alır mı?

8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayanlar EYT kapsamı dışındadırlar. Bu kapsamdakiler emeklilik hizmet sürelerini doldurup, yaşı beklemek üzere görevden ayrıldıklarında sosyal güvenlik hakları ne olur, emekli ikramiyesi alabilirler mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:25
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2002 SSK girişli 5510'a tabi memur istifa ettiğinde ikramiye alır mı?

Ziyaretçimizin yorumlar kısmında yer alan sorusu: 2002'de sigorta girişim var, 2013'e kadar 4a ve 4b(bağkur)den toplam 4550 günüm var. 2013'te memur oldum ve hala memur olarak çalışıyorum. 1. Toplamda 7000 günüm olduğu için
yaş dışında bütün emeklilik şartını sağladığımdan bugün emekli dilekçesi verip kıdem tazminatı alabilir miyim? 2.Ben 60yaşına geldiğimde hem 4A hem 4C hem 4B (bağkur) emekli olma durumum var (e devlette öyle görünüyor) hangi statüde emekli olursam daha yüksek emekli maaşı alabilirim? Bilgisi olanlar açıklama yaparsa çok memnun olurum.

Detaylar/Değerlendirmeler:
Ziyaretçimizin sorusu hem kendisini hem de genel olarak bu kapsama giren kişileri de ilgilendirdiğinden konuyu değerlendirmekteyiz.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaları olup da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanlar hakkında da yine 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır, dolayısıyla da bu şekilde göreve girenlerden Kadın Devlet Memuru 58 yaş ve 25 yıl hizmet; Erkek Devlet Memuru 60 yaş ve 25 yıl hizmet olursa memur statüsünden emekli olabilmektedirler. Kadın ve Erkek Devlet memuru her ikisi içinde 25 yıl hizmet koşulu bulunmaktadır.
Yine, sosyal güvenlik işlemlerinde kişilerin hizmetlerini tamamlayıp emeklilik yaş tarihlerine kadar beklemek üzere mevzuata uygun şekilde istifa etme hakları da bulunmaktadır.
Ancak, hem emekli aylığına hem de emekli ikramiyesine hak kazanmaları Yaş + Hizmet Yılı= Emekli Aylığı ve Emekli İkramiyesi şeklinde olmaktadır. Yani emekli aylığı ve emekli ikramiyesi Devlet Memurlarının hizmet yıllarını ve yaşlarını tamamlayıp aylık bağlandığı tarih itibariyle ödenen tutarlardır. Hizmet yılını doldurup görevinden ayrılanlara İŞÇİLER DE olduğu gibi ödeme yapılmamaktadır. İŞÇİLER Kıdem Tazminatına hak kazandıklarında işlerinden ayrıldıklarında ödemelerini alabiliyor, ancak DEVLET MEMURLARI için aylık bağlanılması koşulu olduğu için emekli ikramiyesini alamıyorlar.
Ayrıca, şayet memurluktan istifa sonrası işçi, esnaf gibi çalışmalar olursa son 7 yıl hizmet kuralı bu durumda olanlar hakkında da işlemektedir.
Yine, istifa sonrası işçi, esnaf gibi çalışmalara başlayıp son 7 yıl hizmet kuralını aşmasalar dahi son statüleri memur olmadığı için memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi almaları da mümkün bulunmamaktadır.
Bu konuda değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1092646/5510-a-tabi-memurlarin-emeklilik-ikramiyesi-alma-sartinda-onemli-husus.html
adresimiz ziyaret edilebilir.

5510 a tabi memurlar için aylık bağlanması prime esas kazançlar üzerinden yapılmaktadır. Aynı şekilde, işçi ve esnaf olarak emekli olunması halinde de yine aynı aylık hesaplama sistemi bulunmaktadır.

Bu konuda değerlendirmelerimiz için
https://www.memurlar.net/haber/1092730/2008-sonrasi-memur-olanlarin-emekli-maasi-neden-dusuk-olur.html

https://www.memurlar.net/haber/1091342/5510-a-tabi-memurlar-emekliliklerinde-asgari-ucret-seviyesinden-mi-emekli-ayligi-alacaklar.html

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Verdiğiniz bilgilere göre bugün için mevzuata uygun istifa edip işçi veya esnaf olarak çalışmamanız kaydıyla 60 yaşınızı doldurduğunuzda prime esas kazançlarınız üzerinden hem emekli aylığınız bağlanır, hem de emekli ikramiyesine hak kazanırsınız.
Ayrıca, bugün için sadece memurluk statüsünden emekliliğe hak kazanmış olmaktasınız. Zira son 7 yıl hizmet içerisinde memurluk hizmetleriniz daha fazladır. Gerek işçi, gerek esnaf statüsünden emekli olabilmeniz için memurluktan ayrıldıktan sonra en az 1260 (3 yıl 6 ay ve daha fazla) gün ve daha fazla bu statülerde çalışmanız gerekmektedir. Dolayısıyla bugün için işçi veya esnaf statüsünden emekli aylığı bağlanma durumunuz söz konusu değildir. Yani herhangi bir statüden aylık bağlanması yönünde bir tercih yapılacak durumunuzun olmadığını değerlendirmekteyiz.
Değerlendirmelerimiz bu şekilde olup, yine de SGK kayıtları üzerinden bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

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