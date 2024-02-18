5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sitemize gelen yorumlardan ve sorulara karşılık yapmış olduğumuz değerlendirmelerde tamamen konuların yasal alt yapısına da değinilerek değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Bu yazımızda da bugün için önem arz eden konulardan olan ve memurluktan istifa etme durumunda memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alınıp alınamayacağı konusunu işlemekteyiz.

Bugün için genel olarak 1 Ekim 2008 öncesi işçi, sözleşmeli sigortalı (657/4-B), esnaf şeklinde çalışmaları olup da bu tarihten sonra memurluğa geçenlerden bazılarının EYT kapsamında sadece hizmet yönüyle emeklilik şartları yerine getirilmiş olmaktadır. Ayrıca, 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaları olup da emeklilik şartları yönüyle 25 hizmet yılı + kadın ise 58, erkek ise 60 yaşına tabi olanlarda çoğunluktadır.

Dolayısıyla, 5510 a tabi memurların hem memurluk sürelerine, hem de şayet 4/B den memur kadrosuna geçmiş olanların da bu sürelerine emekli ikramiyesi alabilmeleri için mutlaka dikkat etmeleri gereken husus bulunmaktadır. Bu husus da 5434 sayılı Kanun Madde 82 hükmünde belirtilmiştir.

5510 a tabi memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi esas ve usulleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 82 hükmündeki kurallara göre 5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi alabilme şartları;

-5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü uygulanmaktadır. Yani emekli ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usullerde 5434 e tabi memur kıyas alınmaktadır.

Yani, 5510 a tabi Mühendis, Doktor gibi 4200 ek göstergesi olan meslek gruplarından 30 hizmet yılı yaptıktan sonra emekli olacaklara ödenecek olan emekli ikramiyesinde, 5434 e tabi Mühendis, Doktor gibi 4200 ek göstergesi olan kişinin emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesi tutarı kadar emekli ikramiyesi ödenir. Bugün için; 30 hizmet yılı ¼ ve 4200 ek gösterge esas alınarak hesaplama yapıldığında, yani 5510 a tabi olanlar için uygulanmayan ancak emekli ikramiyesinde kıyas alınarak hesaplama yapılacağından sadece emeklilik ikramiyesi tutarının bulunması için memurun derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı unsurları üzerinden yapılan hesaplama sonucunda TL. emekli ikramiyesi ödenecektir.

Sonuçta; 5434 ve 5510 a tabi aynı durumdaki memurlar için emeklilik ikramiyesi tutarlarında hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

Yine herhangi bir üst sınır yoktur, sadece 1 yıldan az sürelere ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Önemli detay; 5510 a tabi memura emekli ikramiyesi ödenmesinde son emekli olunduğu tarihteki statüsüne bakılır:

5434 e tabi memurların emekli ikramiyesi ödenmesinde 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanır ve son statünün memur mu, işçi mi, esnaf mı olduğuna bakılmaz, ANCAK, 5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi ödenmesi için 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü uygulanır ve mutlaka son statünün memur olması şartı aranmaktadır.

Ancak, 5434 emsali memur esas alınarak yapılacak olan hesaplama sonucu bulunacak tutarın alınabilmesi için mutlaka emekli aylığı bağlanması talebinde bulunduğunda çalışma hayatındaki son statüsünün memur statüsü olması şartı aranmaktadır.



Örnek;

1- Yani, 30 yıl memur, daha sonra 1 gün, 10 ay, 3 yıl vb. gibi bir süre de işçi veya esnaf olursa bu memurun 30 yıllık hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenmez.

2- 15 yıl sigortalı veya 657/4-B kapsamında sözleşmeli olsun, daha sonra memurluğa geçsin ve 10 yıl çalışsın. Bu kişi şayet memurluktan istifa edip sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, hem memurluk süresine hem de 4/B li sözleşmeli süresine emekli ikramiyesi alamaz. Şayet, memurluktan ayrılmadan önce emeklilik talebinde bulunursa veya memurluktan ayrıldıktan sonra hiçbir surette çalışmadan açıktan iken emeklilik talebinde bulunursa hem memurluk süresine hem de 4/B li süresine emekli ikramiyesi alabilecektir.

Sonuçta;

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olmasından dolayı 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için son defa memur olma şartı aranmamakta, hem işçi hem de memurluk süreleri varsa 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü emsal alınmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olmaması nedeniyle de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için son defa memur olma şartı aranmakta, bu durumda olanlar için 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü emsal alınmamaktadır. Sadece daha önce kamu işyerinde geçen sürelerine kıdem tazminatı alınmışsa bu süreler emekli ikramiyesi kapsamı dışında tutulmaktadır.

5510 a tabi memurlar sadece emekli ikramiyesi tutarı hesaplaması için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden faydalanabilirler.