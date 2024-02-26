Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?

A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı.

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler."

"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."