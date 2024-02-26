Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?

Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
%0 Faizli 30.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yanıltıcı reklamlara rekor ceza
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyasının tüm detayları
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Sabah Gazetesi: Çalışma hayatı yenileniyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Bireysel kredi kartı harcamaları hız kesmiyor
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor
Kars'ta korkutan deprem!
Kars'ta korkutan deprem!
YKS başvuruları için son gün
YKS başvuruları için son gün
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
İzmir'de üst üste deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte başlıklar...
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
2 bin 500 nüfuslu mahalleden radikal seçim kararı: Oy kullanmayacağız
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürüten hükümet, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş : 26 Şubat 2024 11:10, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:22
Yazdır
Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?

A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı.

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler."

"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber