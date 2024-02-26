Elazığ'da maden ocağında göçük: Tüm işçiler kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

SON AÇIKLAMA BAKANLIKTAN: TÜM İŞÇİLER KURTARILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.