Seçimde gece yarısına kadar çalışan adliye personeli idari izinli sayılmalı!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde görevli olan kamu personelinin veya adliye personelinin bir gün sonraki iş günü idari izinli sayılması için düzenleme sağlanmalıdır.

Sandıklarda görevli olan personelin işleri; oy verme saati başlamadan başlar, oy verme işleri sona erdiğinde ise verilen oyların tasnif edilmesi süreci başlar, bu işlemin bitimine müteakip oy çuvallarının ve seçim sonuçlarının ilgili seçim kurullarına teslimi ile sona ermektedir. Bu husus ise, bulunulan il veya ilçenin büyüklüğüne göre değişmekle beraber genelde akşam 20:00 veya 21:00'da sona erebilmektedir. Sandıklara verilen oyların çuvallanması, çuvalların ilçe seçim kurulu başkanlıklarına intikalinden sonra seçim sonuçlarının SEÇSİS'e girilmesi gibi yoğun işler yapılmaktadır. Bu işlerin sona ermesi gecenin ilerleyen zamanını bulmaktadır hal böyle olunca, seçimin yoğunluğu ile zaten yorulmuş olan adliye personeli veya kamu personeli, bir sonraki iş günü iş yerinde olması beklenmektedir.

Adalet Bakanlığı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde görev alan ve görevi gecenin ilerleyen vaktine kadar devam eden adliye personelinin idari izinli sayılması için düzenleme yapmalıdır. İdari izin konusu seçim hakimlerinin inisiyatifine belirli şartlarda bırakılmalıdır. Seçimde görev alan personelin bu hususu suistimal etmemesi için personelin Bakanlık tarafından belirlenen saatten sonra çalışanların idari izinli sayılacağı düzenlenebilir. Şöyle ki: seçim günü işleri gece saat 01.00'da biten personel ile işleri akşam 20.00'da biten personelin işin bittiği saat gözetilerek idari izinli sayılması düzenlenebilir. Hal böyle olunca, akşam 22.00'dan sonra işlerini bitiren personelin idari izinli sayılabilir. Veya Bakanlığın belirlediği saatten sonra idari izin hususu düzenlenebilir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK



