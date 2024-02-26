Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 14:26, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:27
Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan B.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.