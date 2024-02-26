Elazığ'daki maden kazasını araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğüne ilişkin, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 16:34, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçük kazası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, "Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükten etkilenen maden işçilerimize ve kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan şifalar diliyorum. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Elazığ'da maden ocağında göçük: Tüm işçiler kurtarıldı