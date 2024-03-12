SGK HİTAP'da 'emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir' hesabı ne zaman başlar?

Soru : Merhaba, Memuriyete giriş tarihim 25.09.2012 öncesinde özel sektörden sigorta giriş tarihim 09.07.2010 ve özel sektörden prim hizmet sürem memuriyet öncesi 126 gün.

Hitap belgesinde; "Emeklilikte 18 sigortalılık yılına tabidir. Maluliyet durumunun SGK tarafından onaylanması halinde 10.05.2029 tarihinde, 13 yıl hizmeti doldurduğu takdirde emekliliğe hak kazanır. 65 Yaş Sınırına Tabi Olup 15.06.2056 Tarihine Kadar Çalışabilir." ibaresi geçmektedir. Sigorta girişim 2008 Ekim sonrası olduğundan 5510 sayılı kanuna göre 18 yıl ve 13 yıl prime tabi olmam gerekmektedir. Buna göre sigorta başlangıç tarihim olan 09.07.2010 tarihine 18 yıl eklendiğinde emekliliğe hak ediş tarihim 09.07.2028 olması gerekmez miydi? Hitaptaki 10.05.2029 tarihi sizce de hatalı değil midir? Düzeltme için hangi adımları takip etmem gerekli? Değerlendirmeniz için teşekkürler...

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler hakkında 5510 sayılı Kanun kuralları uygulanır ve şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler içerisinde özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bu kural, 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde, "Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır." Şeklinde belirtilmiştir.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun çalışma gücü kaybına göre engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Not: Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

SGK HİTAP Programında yer alan bilgi:

SGK Hitap programında yer alan bilginin yukarıda belirttiğimiz şartlardan olan "% 40 ila % 49 arasında ise ve bu /durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün," şartını ifade ettiğini anlamaktayız.

Bu açıklamalar bağlamında durumunuzla ilgili olarak değerlendirmemiz:

Görevde iken aldığınız sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı oranınızın %40 ila 49 arasında olduğunu anlamaktayız. (Bu oranı belirleme SGK Sağlık Kurulunun yetkisindedir)

Belirttiğiniz gibi 09.07.2010 tarihi ilk SGK primleri ödenmiş şekilde başlanmış tarih ise sizin 18 yıllık sigortalılık sürenizin başlangıcı ve bitimi şöyle olacaktır. 9/7/2010 + 18 = 9/7/2028 tarihi itibariyle sigortalılık süresi şartını kazanmış olursunuz.

9/7/2010 ile 9/7/2028 tarihleri arasında da 4680 gün (13 yıl) SGK primleri ödenmiş çalışmalarınız olduğu takdirde çalışma gücü kaybı oranınıza göre emeklilik hakkınızın olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda, şayet ilk sigorta başlangıcınız çıraklık, staj şeklinde değil ve de 18 yaşın altında geçen bir süre değilse ve 18 yaş üzeri SGK primleri uzun vadeli sigorta kollarına göre (malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi) tam ödenmiş olarak 9/7/2010 tarihinde başlamışsa 9/7/2028 tarihi itibariyle de sigortalılık sürenizi tamamlamış olursunuz. Dolayısıyla da belirttiğiniz tarih olan 9/7/2029 tarihinin hatalı olacağını değerlendirmekteyiz.

Ancak, doğum tarihiniz ay ve gün olarak 10/5 ise ve sigortalılık süresi başlangıcı da 18 yaşını doldurduğu tarih itibariyle başlayacağından 10/5/2029 tarihinin de doğru olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle HİTAP kaydında özellikle de sigortalılık başlangıç tarihinizin doğru olup olmadığını teyit amacıyla Kurumunuza başvuruda bulunmanızı tavsiye edebiliriz.