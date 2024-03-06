Toplu sözleşme ikramiyesinde yaşanan kriz çözülecek

Hizmet kolunda bulunan kamu görevlilerinden yüzde 2'den fazlasını üye kaydetmiş sendikalara üye kamu görevlilerine 537 liralık toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir. Yüzde 2'den küçük sendikalara üye kamu görevlilerine ise 190 liralık toplu sözleşme ödeneği verilmektedir.

Ancak Anayasa Mahkemesi "sendika üyeleri arasında ayrım yapılamayacağı" gerekçesiyle, yüzde 2'den büyük sendikalara üye olan kamu görevlilerine verilen 537 liralık toplu sözleşme ikramiyesini iptal etmiş ve iptal kararı 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Memurlar.net'in bundan sonraki hukuki duruma yönelik değerlendirmesi için tıklayınız.

Yeni bir düzenleme yapılamaması durumunda, yüzde 2'den büyük sendikalara üye olan kamu görevlileri, 15 Mart 2024 tarihinde, 537 lira değil 190 liralık bir ödeme alacaktır.

Memurlar.net'ten Edip Üzen'in, taraflardan aldığı bilgiye göre, dün itibariyle Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci bir araya gelerek sorunu istişare etmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile 3'lü bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede yaşanan sorunun ek bir protokol veya yasal bir düzenleme ile çözülmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

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Edip Üzen