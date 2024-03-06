Türkeş Güney: Memurlarımız endişe etmesin, bu haksız kararı düzelteceğiz
Anayasa Mahkemesinin yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesini iptal etmesi sonrasında Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney bu karara tepki gösterdi.
Güney sosyal medya hesabından; 'Anayasa Mahkemesi kararı ile haksız hukuksuz şekilde tırpanlanan toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmek için uğraşıyoruz.' açıklamasında bulundu.Toplu sözleşme ikramiyesinde yaşanan kriz çözülecek
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney sosyal medya paylaşımında:
'Anayasa Mahkemesi kararı ile haksız hukuksuz şekilde tırpanlanan toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmek için uğraşıyoruz. Üyelerimiz ve memurlarımız rahat olsun endişe etmesin, bu haksız kararı düzelteceğiz. Kazanılmış bir hakkın geri gitmesine asla izin vermeyiz.' İfadelerine yer verdi.
Anayasa Mahkemesi kararı ile haksız hukuksuz şekilde tırpanlanan toplu sözleşme ikramiyesini düzeltmek için uğraşıyoruz. Üyelerimiz ve memurlarımız rahat olsun endişe etmesin, bu haksız kararı düzelteceğiz. Kazanılmış bir hakkın geri gitmesine asla izin vermeyiz. https://t.co/OnHzNZXeXTTürkeş Güney (@TurkesGuney) March 6, 2024