KSBÜ Başhekimi Serkan Telli görevinden istifa etti

Telli'nin bu göreve 11 ay önce başladığı ve ani istifasının hastane çalışanları tarafından üzüntüyle karşılandığı belirtildi. 'Bazı baskılar sebebiyle' vazifesinden istifa etmek zorunda kaldığı ileri sürülen Serkan Telli'nin yerine önümüzdeki günlerde atama yapılacağı öğrenildi.