Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu kararını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor.

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."