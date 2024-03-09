Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan programın somut sonuçlarının kredi notuna yansıdığını söyledi. Şimşek, dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde kredi notunun daha da yükseleceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu kararını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı" dedi.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.
Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor.
12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.
Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.
Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı