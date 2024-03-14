Atamalar Durdu! Kamu kurumları 2024 yılı atama izinlerini halen bekliyor!

Hatırlanacağı üzere, 1 Mart 2024 tarihli "Cumhurbaşkanlığından 2024 Yılı Atama İzin Dağıtımı Bekleniyor" başlıklı yazımızda;

"2024 yılında Şubat ayını tamamlayıp Mart ayına girdiğimiz bugünlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hem istisna atamalar hem de kurumların ilk grup atama izinlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmamıştır. eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların mağduriyetleri düşünülerek 2024 yılına ait atama izin dağıtımının Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel yapılması elzemdir." ifadelerinde bulunmuştuk.



Ancak, Mart ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ne yazık ki olağan olarak Şubat ayının ortasında yayımlanan atama izinlerine dair Cumhurbaşkanı Kararı halen yayımlanmamıştır.



Atama izinlerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı sadece kamu kurumlarına atama kontenjanı vermemekte, aynı zamanda yıllık atama izninden istisna tutulan birçok atamanın da çerçevesini çizmektedir.



Bununla birlikte, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca akademik kadroların dağıtımı da yine belirtilen Cumhurbaşkanlığı Kararını beklemektedir.



Hal böyle olunca, kamu kurumlarında yılın ilk üç ayında atamalar tabiri caizse durmuştur.



Bir yandan kamu kurumlarının öncelikli personel ihtiyaçları bir yandan da eş ve sağlık mazereti gibi birçok tayin işlemi de bu durumdan dolayı ne yazık ki beklemektedir.



Bu çerçevede, daha fazla geç kalmadan bir an evvel Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılına dair atama kontenjanları ve istisna atamalara dair kararın duyurulması gerekmektedir.

