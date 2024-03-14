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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağının düştüğü, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, ''Şantiyedeki bir personelin şehit olduğu bilgisi var.'' açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 13:19, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 15:58
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Konya 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim için havalanan Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçak, saat 12.45'te inişe geçtiği sırada düştü.

Pilot, çarpma anından hemen önce paraşütle atlayarak kurtuldu.

Helikopterle bulunduğu yerden alınan pilot, hastaneye kaldırıldı.

VALİ ÖZKAN: ŞANTİYEDEKİ BİR PERSONELİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ VAR

NTV yayınına telefonla bağlanan Konya Valisi Vahdettin Özkan, uçağın düştüğü şantiyede iş makinesi kullanan bir askeri personelin şehit olduğunu söyledi.

Vali Özkan şöyle konuştu:

''Saat 12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız üs bölgesine yakın üs içinde düştü. Pilotumuz atlayarak sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü yerde şantiye alanında araştırmalar devam ediyor. İlk edindiğimiz bilgiler, şantiyenin içinde iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu yönünde. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.''

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

Düşen eğitim uçağıyla ilgili 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi

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